Governadora anuncia a nomeação de 262 servidores efetivos para a Saúde

A governadora Fátima Bezerra usou as suas redes sociais nesta terça-feira (29) para anunciar a nomeação de 262 servidores efetivos na área da Saúde que foram aprovados no concurso público Edital nº 001/2018 – SEARH/SESAP, e que irão trabalhar nas unidades hospitalares do estado, no novo Laboratório de Anatomia Patológica do RN e no nível central da Sesap.

Segundo a postagem serão 19 assistentes sociais, 52 enfermeiros, 10 farmacêuticos, 18 farmacêuticos bioquímicos, 5 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 5 psicólogos, 12 nutricionistas, 20 administradores, 20 contadores, 1 engenheiro, 1 médio anestesiologista, 10 médicos cardiologistas, 1 médico cirurgião, 1 médico cirurgião pediátrico, 1 médico neurologista, 1 médico ortopedista, 2 médicos patologistas, 11 médicos ultrassonografistas, 1 técnico em biodiagnóstico e 69 assistentes técnicos administrativos em saúde.

“A convocação dos profissionais do concurso de 2018 é mais uma conquista, no percurso dessa pandemia que estamos enfrentando há quase um ano e meio. Vimos nas dificuldades uma forma de nos superar”, comemorou a governadora.