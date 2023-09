Das redes sociais da governadora do Estado, Fátima Bezerra, sai a notícia de de adesão ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), o que significa R$ 1,6 bilhão chegando do Rio Grande do Norte.

Ainda segundo o post da chefe do Executivo, os primeiros R$ 480 milhões serão direcionados às estradas.