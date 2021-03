Governador decreta lockdown em todo o Ceará

A partir de meia-noite deste sábado (13), todos os municípios do Estado do Ceará entram em uma fase de isolamento social mais rígido que deve se estender até o dia 21 de março. A nova medida foi anunciada pelo governador Camilo Santana em transmissão ao vivo nas suas redes sociais ontem. Restrição visa conter avanço da pandemia no território cearense.

Camilo Santana começou o anúncio comentando sobre um balanço de leitos no Estado para tratamento do Covid-19. No momento, há 2.482 leitos de enfermaria e 1.082 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele destacou que mais de 50% das pessoas internadas em virtude do vírus têm menos de 60 anos, enfatizando a incidência da doença nos mais jovens. Camilo ainda pontuou que a segunda onda está afetando de forma grave todos os estados brasileiros.

No Ceará, até à tarde de ontem (11), havia 459.782 casos confirmados de Covid-19 e 12.116 óbitos. Dr. Cabeto, secretário da Saúde, que estava ao lado do governador durante o anúncio, elencou três motivos que justificam a aplicação do lockdown em todo estado. O isolamento auxilia na diminuição da circulação viral do novo coronavírus, evitando a formação de novas mutações do vírus e o esgotamento do sistema público de saúde.

Para não afetar o funcionamento social, o Governo Estadual anunciou medidas de auxílio nos últimos dias e confirmou, durante a transmissão, que outras serão anunciadas em breve.