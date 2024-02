Governado e 3R Petroleum fará parceria para recuperação da RN 401

O Governo do RN firma parceria com a 3R Petroleum para a reconstrução da RN 401. A solenidade acontece nesta quinta-feira (08), às 11hs no auditório da Governadoria. A rodovia, que dá acesso ao município de Guamaré, tem 12 quilômetros de extensão, por onde transitam mais de cem caminhões e carretas por dia transportando combustíveis derivados de petróleo e gás natural.

Pela parceria, a 3R Petroleum vai doar R$ 12 milhões (em três parcelas mensais no valor de R$ 4 milhões cada, com primeira repassada em fevereiro) para reestruturação de 8,4 quilômetros da rodovia, cujas obras serão executadas pelo Governo do Estado, através da SIN.

O valor total dos 8,4 quilômetros, de acordo com o DER, é de 19,3 milhões. Com a doação da 3R Petroleum de R$ 12 milhões, o Estado investirá R$ 7,3 milhões do total licitado para o trecho de R$ 19,3 milhões. As obras dos 3,6 quilômetros restantes serão executadas pela Prefeitura de Guamaré.

Serviço:

Ato de formalização da doação da Empresa 3R Petroleum para a estrada de Guamaré com o Governo do Estado.

Quando: Quinta-feira, 08 de fevereiro, às 11h

Local: Auditório da Governadoria Centro Administrativo – Natal (RN).