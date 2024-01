Golpistas tentam se passar pela Caern para enganar clientes

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) alerta seus clientes sobre a existência de uma página falsa destinada a clonar seu site oficial. A empresa, que opera exclusivamente pelo site www.caern.com.br, recebeu relatos de uma página com endereço falso que tenta enganar os clientes durante o processo de segunda via de faturas pela Agência Virtual da Caern.

A Companhia orienta cautela ao acessar o site para gerar fatura online e verificar cuidadosamente se o agente arrecadador listado é, de fato, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte*.

A verificação do agente arrecadador é uma medida de segurança crucial para evitar possíveis fraudes. O endereço oficial da Agência Virtual da Caern é www.caern.com.br, e os clientes devem certificar-se de que estão utilizando este endereço ao realizar suas transações online com total segurança.

A empresa trabalha em conjunto com autoridades competentes para investigar o caso e tomar as medidas necessárias para proteger seus clientes. Além disso, a Caern ressalta que não solicita informações confidenciais, como senhas ou dados bancários, por e-mail ou através de ligações telefônicas.

Os clientes que encontrarem qualquer atividade suspeita ou tiverem dúvidas sobre a autenticidade do site são encorajados a entrar em contato imediatamente com a Caern através dos canais oficiais de atendimento ao cliente. Além disso, podem realizar o pagamento de suas faturas também através do app Caern Mobile ou pelo whatsapp, onde é possível gerar a 2ª via da fatura.

A Caern reitera seu compromisso com a segurança dos clientes e reforça a importância da vigilância online para evitar possíveis golpes e fraudes.