Golpe do falso investimento fez vítimas perderem até R$ 4 milhões no RS; 3 suspeitos foram presos

A Polícia Civil do RS investiga uma fraude que fez moradores do RS perderem quantias na casa dos milhões. Três pessoas foram presas no final de maio por agentes gaúchos no Rio Grande do Norte, onde os suspeitos de aplicar o golpe do falso investimento operavam. A identidade dos presos não foi divulgada.

⚠️A investigação começou após moradores do RS procurarem a Polícia devido a perdas milionárias. Um homem depositou R$ 1,8 milhão no falso investimento. Outro chegou a perder R$ 4 milhões, diz a polícia.

De acordo com o delegado Juliano Ferreira, responsável pela investigação, os suspeitos do golpe captavam clientes pela internet e apresentavam uma falsa plataforma de investimento, com site e aplicativo para celular. Nesse sistema, as vítimas receberiam a promessa de ganhos acima da média, diz a Polícia.

Em um dos casos, um morador do Rio Grande do Sul depositou cerca de R$ 4 milhões na conta de um dos presos. Há casos investigados, também no RS, de pessoas que investiram R$ 1,5 milhão, R$ 1,8 milhão e R$ 2,5 milhões.

“Ainda não temos como precisar o número de vítimas, mas temos certeza que o golpe era aplicado em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Sul. Estamos sendo procurados diariamente por vítimas”, diz o delegado.

Segundo a Polícia Civil, o braço operacional da suposta quadrilha fica em Natal, no Rio Grande do Norte. De lá, teriam criado empresas de fachada, contas fantasmas e entrado em contato com possíveis vítimas.

A promessa, segundo a polícia, é de que para ter ganhos maiores, seria necessário deixar o dinheiro na plataforma por mais tempo. Quando a vítima insistia em retirar o dinheiro antes, no entanto, os suspeitos passavam a dificultar o contato.

Falsa empresa

A falsa empresa era apresentada como um corretora internacional de investimentos e dizia fazer parte de um dos maiores bancos de investimentos no mundo. Segundo a polícia, o golpe contava ainda com um assessor, que entrava em contato com as vítimas por meio de ligações e mensagens no WhatsApp, inclusive com assinatura de um falso contrato em inglês.

“Eles começam a apresentar falsos investimentos ainda mais lucrativos dentro da plataforma. Quando chega o momento de reaver os valores, a vítima dizia que queria tirar os rendimentos e não conseguia mais contato. Eles começam a enrolar. A plataforma não tem um canal para sacar o valor, depende do intermediário, e aí ele para de responder. É quando as vítimas costumam perceber que caíram no golpe”, conta o delegado.

Operação

Em 22 de maio, foram cumpridas 12 ordens judiciais, entre mandados de prisão, de busca e apreensão e indisponibilidade de bens, todas em Natal (RN). Três pessoas foram presas.

O caso que iniciou a investigação foi o de um homem de 71 anos, morador de Porto Alegre, que investiu R$ 1,8 milhão na plataforma falsa. Segundo a apuração, o falso lucro prometido pela plataforma neste caso chegaria a R$ 5 milhões.

“Quando as vítimas vêm registrar ocorrência, elas dizem que perderam R$ 5, 6, 7 milhões, que é o valor de lucro que aparece na plataforma. Eles acham que não estão conseguindo sacar o dinheiro, mas ainda não percebem que é tudo golpe”, diz o delegado.

A polícia agora investiga outras denúncias de falsos investimentos e tenta encontrar ligação desses casos com os suspeitos presos no Rio Grande do Norte. “Não tenho dúvida que faremos a fase 2 desta operação”, afirma o delegado.