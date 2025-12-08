Golpe do falso advogado causa prejuízos milionários a clientes no RN; saiba como se proteger

O golpe do falso advogado tem causado prejuízos milionários a clientes em todo o Rio Grande do Norte. Os golpistas usam processos reais, dados corretos dos clientes e se passam por advogados – usando nome e fotos verdadeiras – para pedir pagamentos.

Os criminosos costumam informar aos clientes sobre uma causa ganha e pedem uma quantia para liberar o valor a ser recebido.

De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio Grande do Norte, 360 golpes desse tipo foram relatados na Ouvidoria do órgão de janeiro a 8 de dezembro de 2025 no estado. A OAB informou que orienta também que as vítimas registrem um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Segundo a OAB, as denúncias estão sendo apuradas pela Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos. O órgão também informou que toma medidas para combater os crimes e orienta advogados e clientes (veja detalhes mais abaixo).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) também disponibiliza uma cartilha dando dicas de como se proteger do golpe.

Apesar das medidas, os golpes permanecem acontecendo e, segundo advogados, de maneira recorrente.

“É recorrente, tanto com pessoas esclarecidas, como com pessoas que não tem tanto conhecimento. Isso nos coloca numa fragilidade muito grande, porque acaba que o cliente não entende que não somos nós que estamos pedindo”, falou o advogado Ramon Meneses.

🔎 O que é o golpe do falso advogado? Segundo a OAB, o golpe do falso advogado acontece quando criminosos se passam por profissionais da área jurídica para enganar as vítimas e obter vantagens financeiras indevidas. Eles entram em contato por telefone, e-mail ou aplicativos de mensagens, utilizando nomes falsos ou até de advogados reais. Afirmam que existe um processo em andamento ou valores a receber, e solicitam depósitos para supostas custas ou taxas judiciais.

🔎 Esses golpistas utilizam documentos falsificados, linguagem técnica e estratégias de pressão emocional para convencer as vítimas a realizarem transferências. A prática tem crescido em todo o país e prejudica tanto a população quanto a imagem da advocacia.