Goleiros brilhando e clássicos estaduais: veja o resultado da quinta rodada

A quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve a maioria dos seus compromissos neste domingo (20), contou com muitos clássicos estaduais e brilho dos goleiros.

A jornada, contudo, ainda não terminou: Bahia e Ceará fecham a série de jogos nesta segunda-feira, na Arena Fonte Nova.

No sábado, o Corinthians voltou a vencer após a demissão de Ramon Díaz, Flamengo e Vasco empataram sem gols, enquanto o Gre-Nal 447 terminou em 1 a 1, com polêmicas de arbitragem.

Já o domingo teve a consolidação de um novo líder, o Palmeiras, que venceu o Fortaleza fora de casa. São Paulo e Atlético-MG também conquistaram seus primeiros triunfos nesta edição do Brasileirão. Confira!

Corinthians 2 x 1 Sport

Memphis Depay foi decisivo para recolocar o Timão no caminho das vitórias, após tropeços consecutivos que culminaram na demissão de Ramon Díaz e sua comissão técnica.

O holandês marcou os dois gols que viraram o placar na Neo Química Arena.

Vasco 0 x 0 Flamengo

O empate sem gols não fez jus ao que foi a partida, repleta de boas chances para ambas as equipes.

Pesou a grande noite dos goleiros, especialmente de Léo Jardim, do Vasco, que fez pelo menos quatro defesas difíceis no segundo tempo. O destaque negativo ficou por conta do público abaixo do esperado no Maracanã.

Grêmio 1 x 1 Internacional

O clássico gaúcho teve um gol contra esquisito do goleiro Anthoni, do Internacional, mas Alan Patrick deu o empate aos colorados.

Infelizmente, o jogo ficou marcado por polêmica de arbitragem na Arena, já que o Tricolor Imortal reclamou muito de um lance de pênalti no final da partida, não marcado por Bráulio Machado, mesmo após consulta no VAR.

São Paulo 2 x 1 Santos

Ferreirinha, cada vez mais próximo de vencer a “aposta” com Craque Neto, comandou a vitória no Morumbis, que também teve o brilho do jovem Matheus Alves, de apenas 20 anos.

Tiquinho Soares marcou o gol do Santos, que ainda sente falta de Neymar e segue sem treinador, comandado pelo interino César Sampaio.

Atlético-MG 1 x 0 Botafogo

O Galo conseguiu deixar a zona de rebaixamento com sua primeira vitória no Brasileirão. O gol foi marcado por Cuello, após cobrança de escanteio. A arbitragem teve trabalho em jogo pegado, uma repetição da última final da Libertadores.

O Botafogo, por sua vez, vive momento de instabilidade desde a chegada de Renato Paiva, sem conseguir encontrar a equipe ideal.

Fortaleza 1 x 2 Palmeiras

O novo líder teve vitória suada na Arena Castelão. Até abriu 2 a 0, com gols de Facundo Torres e Flaco Lopez, mas sofreu com a lei do ex de Deyverson. No fim, veio o lance capital da partida.

Weverton defendeu o pênalti cobrado por Lucero nos acréscimos e sacramentou a liderança alviverde.