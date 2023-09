Globo faz preparação intensa em busca da vaga na final do Campeonato Potiguar Sub-20

O Globo se prepara para os confrontos decisivos da semifinal do Campeonato Potiguar Sub-20. A primeira disputa contra o adversário América será em casa, no Estádio Barrettão, em Ceará-Mirim. O confronto acontece no sábado (16) às 15h. O jogo de volta está marcado para quarta-feira (20) às 14h30 na Arena América.

O confronto vale vaga na grande final, e o grupo fez uma preparação intensa para a decisão. “Observamos outros jogos, graças à transmissão da TV FNF, estamos conseguindo acompanhar o adversário, além de outros adversários possíveis. Tivemos a semana cheia de preparação. Temos tido jogos só no fim de semana, isso é bom para o treinador e para os clubes também, permite tempo para treinar. Nós tivemos a semana toda para treinar com maior intensidade nas sessões e isso resulta em maior qualidade de jogos. Isso é essencial, ponto positivo para a competição”, destacou o treinador Victor Hugo.

Para o técnico, o confronto promete emoção. “A gente nutre grande expectativa para esse confronto de sábado, jogo competitivo e agradável para os olhos dos espectadores. Jogo com qualidade e jogadores de qualidade em campo”.

Os ingressos para o jogo de ida estão à venda no site OutGo pelo valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Todas as partidas da semifinal do Campeonato Potiguar Sub-20 terão transmissão ao vivo da TV FNF no YouTube. A competição alcançou mais de 113 mil visualizações no canal, que acumula 400 mil visualizações em 2023.