Gleisi Hoffmann apresenta queixa-crime ao STF por ofensas de Gustavo Gayer

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entrou com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), por injúria e difamação.

A ação é em referência a uma fala machista do deputado. Em uma rede social, Gayer perguntou ao líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), se o petista aceita que Lula ofereça a ministra Gleisi para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Lindbergh e Gleisi são namorados.

Gayer fez a provocação após Lula ter dito que busca melhorar a relação com a cúpula do Congresso e, por isso, colocou uma “mulher bonita” como ministra da articulação política. O deputado do PL comparou Lula a um “cafetão” que oferece, a um cliente, uma “garota de programa”.

🔎A queixa-crime é uma petição judicial na qual se afirma que alguém cometeu um crime. Ela é diferente da denúncia, porque a denúncia envolve ilícitos que afetam a sociedade, enquanto a queixa-crime trata de delitos contra a honra ou interesses privados.

No documento, a defesa da ministra argumenta que a conduta do parlamentar “atenta não apenas contra a ética, o respeito e urbanidade esperada de qualquer cidadão, como é vil ao diminuir a condição de uma mulher que exerce um cargo público de grande relevância”.

Além disso, “aumenta não somente o clima de violência política, mas a misoginia em ambiente político que deveria prezar pela igualdade em todos os sentidos”.

Portanto, de acordo com os advogados de Gleisi, “a conduta é agravada pelo fato de ter sido perpetrada por um parlamentar com grande engajamento nas redes sociais”.

“O que tem o condão de aprofundar o cenário de violência política de gênero e pode levar a crer que é aceitável socialmente colocar uma figura de autoridade do sexo feminino à mercê de comentários abjetos para expressar uma crítica política, comprometendo a ordem pública e o Estado Democrático de Direito”, prossegue.

PT acionou Conselho de Ética

O Partido dos Trabalhadores (PT) acionou o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), após ataques à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Na denúncia, o partido — representado pelo presidente interino, senador Humberto Costa (PT-PB) —afirma que a postagem representa quebra de decoro parlamentar.