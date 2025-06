Glaucio Garcia toma posse como novo procurador-geral de Justiça do RN para biênio 2025-2027

O Colégio de Procuradores de Justiça do MPRN (CPJ), empossou nesta quarta-feira 18, Glaucio Pinto Garcia como procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Norte para o biênio 2025-2027. A solenidade no hotel Holiday Inn em Natal marcou a transição após eleição interna em 4 de abril, quando o promotor obteve 118 votos – a maior votação – e teve seu nome homologado pela governadora Fátima Bezerra (PT).

“Faço o que me realiza: servir. Este é e sempre será o escopo da nossa missão, defensores dos interesses de todos sem distinção”, declarou Garcia, que atuava como adjunto na gestão da procuradora Elaine Cardoso (2021-2025).

Em seu discurso de despedida, ela destacou a “atuação resolutiva e aproximação com a sociedade” no quadriênio. O novo gestor agradeceu à antecessora pela “escuta que traz crescimento, mesmo nas divergências”.

Baiano de Jequié, Glaucio Garcia, 52 anos, ingressou no MPRN em 2010 como promotor substituto, atuando em comarcas como São Bento do Norte, Jardim do Seridó e Tangará antes de chegar à 2ª Promotoria de João Câmara.

Coordenou o Caop Criminal (2017-2021) e integrou missões como o Plano Estadual do Sistema Prisional. O procurador Manoel Onofre Neto ressaltou sua “competência e capacidade de realização”, enquanto o CNPG destacou a “sucessão democrática” como fortalecimento institucional.

O evento contou com a presença de representantes do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que enalteceram o legado da gestão anterior e os desafios da nova administração. O biênio de Glaucio Garcia inicia com a meta de ampliar a eficiência na prestação jurisdicional e na defesa dos direitos coletivos.