Gilmar Mendes recebe Prêmio José Bonifácio 2020 por “destaque no debate jurídico nacional na defesa das teses legalistas”

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi agraciado com o Prêmio José Bonifácio na categoria Direito. A premiação foi concedida por seu destaque no debate jurídico nacional na defesa das teses legalistas.

O prêmio é conferido pela Instituição José Bonifácio a pessoas físicas e jurídicas que tenham se destacado na defesa dos interesses nacionais, da democracia, do desenvolvimento social, da cultura, das artes e das ciências — valores e causas caros ao Instituto.

O homenageado recebe um busto do patriarca da Independência, uma medalha e um diploma —em razão da epidemia da Covid-19, a entrega será feita em cerimônia a ser marcada futuramente, em São Paulo.

Veja a lista de vencedores:

Direito – Gilmar Mendes

Personalidade Nacional – Pelé

Música – Martinho da Vila

Desenvolvimento – Josué Gomes da Silva

Ciência e Tecnologia – Rogério Cézar de Cerqueira Leite

Sindicalismo – João Carlos Gonçalves Juruna

Agropecuária – Roberto Rodrigues

Defesa Nacional – General Eduardo Villas Bôas

Memória Nacional – Jorge Caldeira

Direitos Sociais – Azelene Inácio Kaigang

Municipalismo – Almira Ribas Garms

Cultura – Alessandra Ribeiro

Literatura – Jorge Mautner

Política – Perpétua Almeida

Comunicação – Johnny Saad

Esporte – Formiga

Jornalismo – José Antônio Severo

Liderança Jovem – João Campos

Educação – Marcelo Knobel

Saúde – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

In memoriam – Anísio Teixeira (1900-1971)

Consultor Jurídico