Getúlio Rêgo chama atenção da Sesap para equipamento de respiração em Mossoró

No horário destinado aos deputados, na sessão ordinária que aconteceu nesta quinta-feira (10), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Getúlio Rêgo (DEM) falou sobre a situação de uma paciente em Mossoró.

O parlamentar comentou sobre o problema da paciente Suely Veras Gurgel, que está internada no Hospital São Luiz, em Mossoró, utilizando equipamento de respiração artificial. De acordo com ele, houve uma demanda judicial definindo que o Estado bancasse a transferência dela para outro ambiente que tenha o equipamento, já que necessário alugar um equipamento na cidade de Fortaleza e, diariamente, profissionais precisam se deslocar de lá para operar o equipamento.

“A família está com extrema dificuldade, isso já acontece há mais de 15 dias e até hoje não houve solução. Nosso apelo é para a Secretaria de Saúde do Estado, para que acelere as negociações junto ao judiciário para transferir essa paciente e buscar uma solução para o caso”, falou.