Gestão de Allyson deixa UPAs sem fazer exames

A gestão do prefeito Allyson Bezerra (UB) deixou as três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) sem realizar exames.

Os equipamentos usados para fazer os exames estão interditados pela empresa que aluga os serviços.

As UPAs já vinham operando com capacidade limitada para realização de exames, inclusive com relatos de leitores ao Blog do Barreto de que precisaram tirar recursos do próprio bolso.

Além disso, o PAM do Bom Jardim vem funcionando com a realização apenas de exames mais simples.

Em nota, o secretário municipal de saúde Almir Mariano disse que a empresa descumpriu o contrato forçando o encerramento e garantiu que os exames estão sendo realizados. “Os exames seguem acontecendo normalmente, sendo direcionados para laboratório externo, sem nenhum prejuízo à população”, garantiu.

Com informações do Blog Boca da Noite.