Gestão Allyson Bezerra nega informações ao MP sobre cirurgias eletivas há três meses

Via Diário do RN/ Blog Carol Ribeiro

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) tenta há quase três meses reunir informações sobre a demanda por cirurgias eletivas em Mossoró, mas sem sucesso. Motivo é que a gestão do prefeito Allyson Bezerra está ignorando os despachos da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró/RN solicitando tais informações.

A caminhada do MPRN, para saber quantas pessoas estão na fila de espera por cirurgias eletivas na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, começou no dia 25 de julho, quando o Promotor de Justiça Rodrigo Pessoa instaurou uma Notícia de Fato e emitiu o despacho inaugural à secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, para apurar a paralisação das cirurgias, conforme denunciado pelo Conselheiro Municipal de Saúde de Mossoró, Luiz Avelino da Silva. Na oportunidade, ela negou que as cirurgias estavam suspensas.

No dia 18 de agosto, o Promotor emitiu novo despacho, solicitando a relação completa dos pacientes que se encontram na fila de espera para a realização de cirurgias eletivas e ginecológicas em Mossoró, além da Unidade Hospitalar responsável, a quantidade e o tipo de procedimentos cirúrgicos ofertados diariamente para cada especialidade mencionada.

Desta vez, Morgana respondeu de forma incompleta e com dados falsos, afirmando realizar 20 procedimentos cirúrgicos por semana, sendo 10 de cirurgia geral e 10 de ginecologia e obstetrícia. No entanto, o DIÁRIO DO RN apurou que o número real passa longe da média informada.

De acordo com dados do sistema DATASUS do Ministério da Saúde, o Hospital São Luiz, apontado por Morgana como Unidade Hospitalar responsável pelos procedimentos, realizou apenas 127 cirurgias em 12 meses, entre julho de 2024 e junho de 2025, uma média de pouco mais de 10 por mês.

Após mentir ao MPRN, a secretária ignorou mais três despachos emitidos em 26 de agosto, 17 de setembro e 10 de outubro, sempre reiterando o pedido de informações. No último, Rodrigo Pessoa determinou a entrega pessoal do despacho à Morgana.

Apesar de ter falado na possibilidade de adotar outras medidas legais, incluindo um mandado de busca e apreensão contra a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, o Promotor de Justiça, por enquanto, tem insistido em reiterar o pedido de informações.

“Já é rotina da Promotoria, quando o órgão não apresenta resposta, já é de praxe da gente fazer a reiteração do expediente duas vezes. Não respondendo, o promotor adota as providências”, argumentou a assessoria da 1ª Promotoria.

Dados como o quantitativo de cirurgias já realizadas no período recente; número atualizado de pacientes em fila de espera para os referidos procedimentos; e informações sobre os critérios de priorização e agendamento adotados também foram solicitados para 261ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró, mais, igualmente, sem resposta até momento.

Enquanto isso, quem está na fila de espera continua sendo castigado pela gestão do prefeito Allyson Bezerra. É o caso de Vanusa Moura, de 52 anos, que já entrou para o vigésimo mês de espera por uma cirurgia de histerectomia.

“Já me chamaram para os exames, mas ainda não marcaram a data para fazer a cirurgia. Disseram que ligava para informar”, relata ao Diário do RN.

A Reportagem do Jornal Diário do RN solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Mossoró, mas não teve resposta até o fechamento desta edição.