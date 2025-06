Gerentes de empresa são presos suspeitos de aplicar golpes no financiamento de veículos em Natal

Gerentes de empresa são presos suspeitos de aplicar golpes no financiamento de veículos em Natal

Mais de 40 pessoas registraram boletins de ocorrência contra a empresa investigada. Suspeitos fingiam assinar financiamentos, mas assinavam consórcios.

Por g1 RN

06/06/2025 14h57 Atualizado há 28 minutos

Material apreendido pela polícia civil na operação — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Material apreendido pela polícia civil na operação — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira (5) em Natal suspeitas de aplicar golpes de “falso financiamento” em interessados em comprar veículos. Segundo a Polícia Civil, os presos trabalhavam como gerentes de um escritório no bairro Tirol, na Zona Leste.

Os suspeitos detidos tem entre 24 e 30 anos de idade. Segundo a polícia, eles realizavam os golpes do próprio escritório onde trabalhavam, usando anúncios falsos de veículos e assinando consórcios ao invés de financiamentos (veja detalhes mais abaixo).

Para desarticular a quadrilha, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão nesta quinta. Os nomes dos presos e da empresa não foram divulgados.

Segundo a Polícia Civil, mais de 40 pessoas já haviam registrado boletins de ocorrência contra a empresa até esta sexta-feira (6).

Na ação, foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e dois veículos de alto valor pertencentes aos investigados.

A investigação tem sido conduzida pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD/Natal), e parte das denúncias também está sendo apurada em outro inquérito policial instaurado na Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (DECON).

A polícia informou que vai manter a investigação para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas.

Como funcionava o golpe

De acordo com as investigações, o grupo criminoso clonava anúncios de venda de carros e motocicletas publicados em plataformas on-line, republicando os anúncios com preços mais baixos.

A partir disso, atraíam vítimas com a promessa de financiamento facilitado.

Após o primeiro contato, os interessados eram convidados a comparecer ao escritório, onde eram induzidos a acreditar que estavam firmando contrato de financiamento, com previsão de entrega do bem em poucos dias, mediante pagamento de uma entrada.

Entretanto, os contratos assinados eram, na verdade, de adesão a consórcios, sem qualquer garantia de contemplação imediata — informação que as vítimas só percebiam após o pagamento da entrada e assinatura do contrato.

Ao exigirem reembolso, os consumidores eram impedidos de reaver os valores pagos.