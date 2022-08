George Soares rompe compromisso com Rafael Motta e anuncia apoio a Carlos Eduardo Alves

O deputado estadual George Soares (PV) anunciou nesta quinta-feira (4) que vai mudar de lado e, no lugar de apoiar a candidatura de Rafael Motta (PSB), vai de Carlos Eduardo Alves (PDT) na disputa pelo Senado Federal. Em entrevista ao programa Papo de Política, da 104,9 FM, de Assú, o parlamentar destacou o histórico político do ex-prefeito de Natal.

“A nossa declaração de apoio é para um grande gestor da capital do Estado, eleito por quatro mandatos, eleito com maior percentual da história. A relação que estamos construindo a partir de agora é confiando na vitória. Sua vitória será um ganho para a cidade por meio de ações e obras que serão feitas”, pontuou George Soares.

Em junho, George Soares havia afirmado destacado que, mesmo após o PV decidir apoiar Carlos Eduardo (o partido também havia mudado de lado), ele iria seguir com Rafael Motta, com quem tinha um “compromisso”. “A gente vai respeitar a decisão, mas vamos seguir a decisão de Assu. Nós temos um compromisso com Rafael Motta, que estava na campanha de Gustavo e tem destinado emendas. Mas não temos nada decidido”, garantiu.

“Carlos Eduardo apoiou Ivan Júnior e essa é a nossa dificuldade”, completou, na época, George Soares.

Portal 96FM