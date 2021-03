George Soares pede reforço no abastecimento de oxigênio em Assú

O deputado George Soares (PL) está preocupado com a possibilidade de faltar oxigênio na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Assu, no Oeste potiguar. Na manhã desta quarta-feira (24), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o parlamentar fez apelo para que o Governo do Estado auxilie o município para garantir o abastecimento.

Durante seu pronunciamento, George Soares disse que recebeu a ligação do prefeito de Assu, Dr. Gustavo, sobre o risco iminente de faltar oxigênio na UPA do município. De acordo com o relato do gestor repassado ao deputado, os custos para a manutenção da unidade de saúde praticamente dobraram e, além disso, a empresa fornecedora de oxigênio disse que está com dificuldades em suprir a demanda.

“Diante de tantos casos, o custeio praticamente dobrou. Para se ter uma ideia, ontem a UPA foi abastecida com oxigênio e já há o risco de faltar hoje à tarde. Por isso, peço que o Governo do estado faça um esforço para ajudar Assu, que em outros momentos já ajudou tantas cidades da região”, disse George Soares.

Além disso, o deputado também cobrou união da classe política nesse momento da pandemia, pedindo que os políticos evitem apontar os dedos uns para os outros. “Vamos evitar apontar dedos, soltar piadas, se aproveitar da pandemia para queimar nós mesmos, da classe política. O vírus não escolhe lado, partido, se é de direita, esquerda, rico ou pobre, de qualquer cor. Nós precisamos nos unir, entes federal, estadual e os municípios, para que possamos dar um suporte à população”, disse o deputado.