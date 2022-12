George recebeu R$ 33 mil em Pix para compra de armas e munição

O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, preso após tentar explodir um caminhão tanque perto do aeroporto de Brasília no dia 24, teria recebido R$ 33,2 mil através de Pix para comprar armas e munições.

De acordo com documentos obtidos por O Antagonista, George teria comprado com o dinheiro 2 revólveres Taurus calibre 357, modelos 627 e 692; 2 pistolas calibre 9mm; 1 rifle CBC calibre 22 e 1 carabina Rossi calibre 357, totalizando R$ 74,5 mil.

Nas anotações encontradas pela Polícia Civil do DF, há uma prestação de contas que apontam o valor recebido via Pix, e um saldo a pagar de R$ 41,3 mil.

A anotação manuscrita aponta ainda a compra de um revólver 357 no valor de R$ 7,8 mil e, ao lado da informação, entre aspas, aparece escrito “Castanheira”. O documento sugere que a compra das armas teria sido parcelada.

Um recibo anexado aponta que o empresário paraense esteve numa loja de armas no SIA, em Brasília, no dia 23 de dezembro, às 16h13, um dia antes da tentativa de explosão, onde gastou R$ 4,3 mil, parcelado em duas vezes no cartão de crédito.

O comprovante não especifica o que foi comprado.

