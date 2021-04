General Girão se reúne com prefeito de Mossoró e anuncia emendas para região

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (26) com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, o deputado federal General Girão anunciou a destinação de emendas para o município nas áreas de saúde, segurança e infraestrutura. Desde o início do mandato, em 2019, o parlamentar tem se empenhado em contribuir com o município de Mossoró. Até o momento, já foram R$ 6,9 milhões para a capital do Oeste Potiguar. Também participaram do encontro o secretário municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, Faviano Ricelli, e o assessor especial da Prefeitura, Thiago Marques.

De acordo com o General Girão, foram destinados, por meio de emendas individuais de sua autoria, R$ 4,4 milhões para a duplicação da BR-110, nas mediações da UFERSA e, ainda, R$ 1,2 milhão para videomonitoramento e R$ 600 mil para a área da saúde. “Minha relação com Mossoró é extrapolítica. Considero como minha segunda casa, pois já morei e já atuei em Mossoró. Além disso, ela é a capital do Oeste e uma das cidades essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, nós decidimos destinar algumas emendas específicas para o Município, que visam beneficiar a população mossoroense, mas também as cidades em seu entorno”, afirma o parlamentar.

Além das emendas, o deputado federal também abordou a manutenção do suporte ao projeto Tiro de Guerra, no qual, o Exército, por meio do Batalhão 07-010 tem ajudado à Prefeitura de Mossoró na logística e na vacinação contra o Covid-19. A Extensão do Fórum do Desenvolvimento do Semiárido também foi mais um assunto abordado no encontro. A ideia é que sejam promovidos seminários locais com as pautas defendidas pela Frente Parlamentar em Prol do Semiárido da Câmara dos Deputados, presidida pelo General Girão.

O prefeito de Mossoró agradeceu as emendas destinadas ao município. “É muito importante o envio destes recursos para aplicar na saúde, segurança e infraestrutura do município de Mossoró. Nosso povo agradece a todos que buscam nos ajudar a superar as dificuldades da gestão que sofre com dívidas de quase R$ 1 bilhão de gestões passadas. Espero que sempre o Deputado Girão tenha essa visão de contribuir com Mossoró. E nós estaremos trabalhando para aplicar e prestar contas de todos os recursos”, concluiu Allyson Bezerra.