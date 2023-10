Gêmeos se casam no mesmo dia, horário e local, usando roupas iguais: ‘Medo das noivas errarem no altar’

Por G1, São josé dos Campos

Quando se tem um irmão gêmeo é difícil tirar a palavra divisão do vocabulário. É comum que os gêmeos compartilhem as mesmas roupas, professores e círculo de amigos. Para os irmãos André Silva e Adriano Silva, essa relação de companheirismo foi além: eles realizaram o sonho de fazer um casamento duplo, para que a data tão importante também fosse partilhada entre os dois.

Com o traje igual, os irmãos subiram juntos ao altar na tarde deste sábado (28), no mesmo horário, em uma igreja católica da zona norte de São José dos Campos, no interior de São Paulo, para selar a união com as noivas Milena e Andreia.

Na véspera da data tão aguardada, os caçulas de dez irmãos conversaram com g1, para falar da realização do sonho e da relação de companheirismo que têm desde que nasceram, há 47 anos.