Gasolina ultrapassa os R$ 5,00 em vários postos de Mossoró

Após os dois reajustes de combustíveis do ano, a gasolina ultrapassou a marca simbólica dos R$ 5,00 em vários postos de Mossoró, já sendo encontrado a R$ 5,15 e no caso de gasolinas especiais (tipo Grid), o valor já chega a R$ 5,29 em muitos postos.

No acumulado do mês, os combustíveis já sofreram um aumento de 12,6% (7,6% no dia 18 de janeiro e 5% no dia 26). Chama a atenção ainda em Mossoró a “padronização” dos preços.

“Realmente está ficando cada dia mais difícil a questão dos combustíveis aqui em Mossoró, principalmente quando se percebe em cidades mais próximas aqui mesmo no Estado, valores mais baixos”, comentou um consumidor que preferiu não se identificar.

O diesel já é encontrado a mais de R$ 4,00.