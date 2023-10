Gás natural canalizado fica mais barato no RN

As tarifas do gás natural canalizado no Rio Grande do Norte estão mais baratas. A redução foi autorizada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos (Arsep/RN) e publicada no Diário Oficial do Estado. A diminuição ficou em torno de 4% e vale para todos os segmentos de atuação da Companhia Potiguar de Gás (Potigás). O Gás Natural Veicular (GNV), por exemplo, teve uma redução de R$ 0,12 no metro cúbico. O novo preço passou a valer no dia 1º de outubro.

A Potigás repassa integralmente aos usuários a redução do custo da molécula do gás, que acompanha a queda nos preços do petróleo (Brent) no mercado internacional. “Temos o compromisso com a prestação de um serviço de qualidade e uma tarifa justa para os nossos usuários. Inclusive, estamos com uma chamada pública aberta para aquisição de gás natural a partir do próximo ano e pretendemos manter uma tarifa competitiva que garanta o desenvolvimento econômico sustentável do nosso estado”, declara Marina Melo, diretora-presidente da Potigás.

*GNV*

Com a redução da tarifa, o GNV deve ficar ainda mais competitivo no Rio Grande do Norte. Na última pesquisa de preço realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o GNV garantia uma economia de até 45% com relação aos combustíveis líquidos.

Além disso, os motoristas contam com um incentivo a mais. Nesta segunda-feira, 2, tem início a promoção “Vai no gás com bônus de R$ 1500”, que irá contemplar os primeiros 200 veículos convertidos com kits novos, a partir de 5ª geração, e cilindros novos, nas oficinas homologadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Para participar da promoção, os motoristas devem atender plenamente aos pré-requisitos estabelecidos pelo regulamento que está disponível no site da Potigás: www.potigas.com.br. O programa de incentivo seguirá até 1º de dezembro de 2023.