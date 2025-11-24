Governo lança programa que amplia acesso ao gás de cozinha — Foto: Reprodução/TV Globo
Brasil

Gás do Povo começa recarga gratuita de botijões nesta segunda (24); veja como vai funcionar

Implementação será gradual e, nesta primeira etapa, a previsão é atender 1 milhão de famílias em dez capitais das cinco regiões do Brasil.

G1

A operação nacional do programa Gás do Povo, que oferece recarga gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda, será realizada a partir desta segunda-feira (24).

A implementação será gradual e, nesta primeira etapa, a previsão é atender 1 milhão de famílias em dez capitais:

  • Salvador (BA);
  • Fortaleza (CE);
  • Goiânia (GO);
  • Belo Horizonte (MG);
  • Belém (PA);
  • Recife (PE);
  • Teresina (PI);
  • Natal (RN);
  • Porto Alegre (RS); e
  • São Paulo (SP).

 

Caixa Econômica Federal operacionalizará o benefício, ou seja, será a responsável pela distribuição dos vales-cargas, cadastrando as revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário.

Até o final de março, o programa espera alcançar mais de 15 milhões de famílias.

Entenda como funciona o programa

 

 

Quem tem direito ao Vale Gás?

  • Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham renda de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família (renda per capita de até R$ 218).
  • Também é preciso que o registro no CadÚnico tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.

 

Deixe um comentário