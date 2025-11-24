Gás do Povo começa recarga gratuita de botijões nesta segunda (24); veja como vai funcionar
Implementação será gradual e, nesta primeira etapa, a previsão é atender 1 milhão de famílias em dez capitais das cinco regiões do Brasil.
G1
A operação nacional do programa Gás do Povo, que oferece recarga gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda, será realizada a partir desta segunda-feira (24).
A implementação será gradual e, nesta primeira etapa, a previsão é atender 1 milhão de famílias em dez capitais:
- Salvador (BA);
- Fortaleza (CE);
- Goiânia (GO);
- Belo Horizonte (MG);
- Belém (PA);
- Recife (PE);
- Teresina (PI);
- Natal (RN);
- Porto Alegre (RS); e
- São Paulo (SP).
A Caixa Econômica Federal operacionalizará o benefício, ou seja, será a responsável pela distribuição dos vales-cargas, cadastrando as revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário.
Até o final de março, o programa espera alcançar mais de 15 milhões de famílias.
Entenda como funciona o programa
Quem tem direito ao Vale Gás?
- Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham renda de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família (renda per capita de até R$ 218).
- Também é preciso que o registro no CadÚnico tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.