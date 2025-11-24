Gás do Povo começa recarga gratuita de botijões nesta segunda (24); veja como vai funcionar
A operação nacional do programa Gás do Povo, que oferece recarga gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda, será realizada a partir desta segunda-feira (24).
A implementação será gradual e, nesta primeira etapa, a previsão é atender 1 milhão de famílias em dez capitais:
Salvador (BA);
Fortaleza (CE);
Goiânia (GO);
Belo Horizonte (MG);
Belém (PA);
Recife (PE);
Teresina (PI);
Natal (RN);
Porto Alegre (RS); e
São Paulo (SP).
A Caixa Econômica Federal operacionalizará o benefício, ou seja, será a responsável pela distribuição dos vales-cargas, cadastrando as revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário.