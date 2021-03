Garotos do Internacional superam Juventude na estreia do Estadual

Mesmo com uma equipe formada por garotos, o Internacional iniciou muito bem o Campeonato Gaúcho, ao derrotar o Juventude por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (1) em partira realizada no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre.

Com o triunfo, o Colorado divide a segunda posição da classificação com Aimoré e Esportivo, todos com 3 pontos. Já o Juventude compartilha a nona posição com Brasil de Pelotas e São José.

Com uma equipe muito jovem, com atletas na faixa dos 20 anos, o Internacional apostou na velocidade e na imposição física desde o início do confronto, o que lhe permitiu chegar ao gol da vitória cedo. Aos 13 minutos Guilherme Pato venceu a defesa na velocidade e bateu rasteiro para superar o goleiro Marcelo Carné.

Aos 19 minutos Matheuzinho chegou a marcar pelo Juventude, mas o gol foi anulado após o juiz assinalar impedimento na jogada.

Depois, o jogo foi marcado pelo equilíbrio, e nenhuma das duas equipes conseguiu mudar novamente o placar. Assim, o Internacional conseguiu a vitória de 1 a 0 sobre o Juventude.

O Colorado volta a jogar pela competição na próxima quinta-feira (4), contra o Pelotas. No mesmo dia o Juventude mede forças com o São Luiz.