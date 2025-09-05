Garibaldi reforça apoio do MDB a Cadu

Ao participar da plenária do diretório estadual do PT, o ex-senador Garibaldi Alves Filho (MDB) reforçou a aliança com a governadora Fátima Bezerra (PT) e os planos de apoiar o secretário estadual da fazenda Cadu Xavier (PT) para o Governo do Estado em 202.

“Vou dizer da minha satisfação de estar aqui ao lado da governadora Fátima, da ministra Gleisi, da ministra Márcia… dizer que Walter está em Brasília, por isso mesmo não pode vir, mas nós estamos aqui prontos para luta, para apoiar o nosso Cadu”, disse Garibaldi.

Esta semana a governadora já havia declarado que a relação com Walter Alves (MDB) é a melhor possível e reforçou que a decisão de não tentar a reeleição foi tomada pelo próprio vice-governador.

Bruno Barreto