Gabinete de gestão integrada é instalado para enfrentar efeitos das chuvas no RN

O governo do RN instalou na noite desta sexta-feira (8) o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) que irá se articular para enfrentar efeitos das chuvas no Estado. Dezesseis municípios já foram decretados em estado de emergência, em edição extra do Diário Oficial, e precisam de assistência em diversas frentes.

Raiane Miranda O gabinete de gestão integrada do RN foi instalado nesta sexta

O gabinete envolve forças de segurança pública do Estado: Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, e Polícia, assim como demais órgãos. A instalação aconteceu no auditório da Escola de Governo, na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), com a presença das forças armadas, através dos representantes dos comandantes militares de área.

“A instalação desse comitê foi determinada na manhã desta sexta e prontamente instalada para trabalharmos de forma integrada na preservação de vidas e no apoio aos atingidos”, afirmou o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Araújo.

Na primeira reunião, foi discutida a intensificação das ações para retirada das pessoas em áreas alagadas e de risco, a fiscalização e manutenção em áreas de risco nas estradas, apoio técnico e operacional da Defesa Civil Estadual à Defesa Civil dos municípios, monitoramento das bacias hidrográficas e do clima.

Diante da ocorrência de chuvas intensas no Estado, já são 1.314 o número de desabrigados no Rio Grande do Norte. Até o final da tarde desta sexta-feira (8), dos municípios atingidos, nove tinham encaminhado decretos de situação de emergência e dois, estado de calamidade pública – Ielmo Marinho e Pedro Velho, conforme números preliminares da Defesa Civil do RN. O sistema de monitoramento registrava também 1.354 desalojados e mais de 73 mil afetados.

Em edição extra do Diário Oficial, o Governo do Estado decretou estado de emergência em 16 municípios: Natal, Ceará Mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Parnamirim, Nísia Floresta, Extremoz, Touros, Nova Cruz, Canguaretama, Montanhas, Várzea, Espirito Santo, Pedro Velho, Tibau do Sul, Ielmo Marinho.

A ação vai permitir a atuação menos burocratizada dos órgãos estaduais no apoio aos municípios abrangendo a Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Trabalho, Habitação e Assistência Social, Comunicação, Instituto de Águas do RN, DER, Idema.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Marcos Carvalho, o Agreste e o Litoral foram as regiões mais atingidas com a ocorrência de chuvas em mais de 100 municípios do Estado. O Rio Curimataú transbordou deixando desabrigados em Nova Cruz, Pedro Velho e Canguaretama.

“Nesse momento, a situação é relativamente tranquila, as pessoas desalojadas estão em casas de parentes ou abrigos, recebem assistência dos municípios, com o apoio da Assistência Social do Estado. Temos uma videoconferência programada para 22h para discutir e alinhar as ações e levantamentos, para amanhã muito cedo termos um panorama mais próximo do certo”, explicou Coronel Araújo.

Neste sábado (9), equipe do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil chega aos municípios de Nova Cruz, Pedro Velho e Canguaretama com ações humanitárias de atendimento e distribuição de alimentos aos desabrigados.

