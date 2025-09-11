Fux poderia ser senador após se aposentar do STF, diz presidente do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista à CNN que o ministro Luiz Fux, do (Supremo Tribunal Federal), pode ser candidato ao Senado pelo partido após se aposentar da Suprema Corte.

“Ele [Fux] vai se aposentar daqui dois anos e ele pode ser senador, mas não sei se ele tem interesse nisso”, disse Valdemar à CNN.

Segundo o presidente do PL, pessoas já o procuraram sugerindo que Fux dispute uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro. O ministro tem 72 anos e, portanto, deverá deixar o STF em 2028, ao completar 75 anos.

Durante a entrevista, o presidente do PL também elogiou o voto do ministro do STF durante o julgamento da trama golpista. Na avaliação de Valdemar, Fux deu “show” e uma “verdadeira aula de direito”.

“Com o voto do ministro Fux ontem, que deu um show no STF, já tem gente me ligando do Rio de Janeiro para convidá-lo a ser candidato ao Senado pelo Rio. Eu quero dizer que temos esperança que esse pessoal entre na linha. O Fux deu uma verdadeira aula de direito. O Bolsonaro está sendo injustiçado. Vai ser uma guerra daqui para frente”, disse.

Após 14 horas, Fux votou nesta quarta-feira (10) para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos os crimes imputados pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Por outro lado, o ministro votou por condenar o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro Walter Braga Netto pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Fux também votou para absolver por completo: Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional); e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça.