Fux pede para deixar Primeira Turma do STF, responsável por julgar trama golpista

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou um ofício ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, manifestando interesse em trocar de colegiado no tribunal.

Fux atualmente integra a Primeira Turma, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia, responsável pelo julgamento das ações penais da trama golpista. O ministro se firmou como contraponto nesses julgamentos.

No ofício, Fux afirmou a Fachin que deseja assumir uma vaga na Segunda Turma, composta pelos ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça.