Futebol Feminino: União de Natal enfrenta o Sport Club do Recife na segunda-feira (17) na Arena com entrada gratuita

O time de futebol feminino potiguar Sociedade Esportiva União realiza na próxima segunda-feira, 17/03, seu primeiro amistoso da temporada de 2025. O confronto será contra o Sport Club do Recife na Casa de Apostas Arena das Dunas. O jogo terá início às 14h, e a abertura dos portões será às 13h, com entrada franca para o público, que poderá doar 1kg de alimento na entrada.

No dia do jogo, os torcedores terão duas opções de acesso: pela Avenida Salgado Filho, através do Portão 6; e pela Avenida Lima e Silva, com entrada pelo Portão 12. O estacionamento também estará disponível.

“Nosso objetivo com a partida, além de apresentar o elenco e os novos uniformes da temporada de 2025 para o público, é também dar início à nossa preparação contra uma equipe da elite do futebol feminino nacional, que é o Sport de Recife, integrante da Série A1 do Brasileirão. Temos certeza de que a partida trará bastante experiência para nossas atletas”, garantiu a presidente da Sociedade Esportiva União, Tereza Walessa da Silva.

Sobre a S.E. União

Fundado em 1983, o União é uma das equipes mais tradicionais e vitoriosas do RN, sendo atualmente heptacampeã estadual. O time disputará em 2025 a Copa do Brasil Feminina, a Série A3 do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Potiguar.

O União de Natal, ou Sociedade Esportiva União, é um time com uma trajetória de sucesso no cenário regional e se destaca tanto pelo desenvolvimento de atletas locais quanto pela conquista de títulos importantes. Em 2024, o time se sagrou heptacampeão do Campeonato Potiguar Feminino e se consolidou como uma força dominante no futebol feminino estadual.

Mais informações através do site www.casadeapostasarenadasdunas.com.br e do Instagram: @casadeapostas.arenadasdunas.