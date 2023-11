Furtos afetam abastecimento de água em 14 cidades e deixa quatro bairros e três conjuntos prejudicados por 48 horas em Mossoró

Três furtos e uma tentativa apenas nesta semana, esse é o resumo das ocorrências em sistemas de abastecimento da Caern. Ao todo 14 cidades tiverem o fornecimento de água afetado por estas situações, trazendo transtornos e prejuízos para a Companhia e, principalmente, para a população.

A ocorrência mais recente vem da capital do Oeste, Mossoró, na madrugada desta quinta-feira (09). O Poço 26, que atende os bairros Alto São Manoel, Costa e Silva, Pintos, Rincão, além dos conjuntos Alto das Brisas, Parque Universitário e Ulrick Graff foi alvo de furto, tendo sido levados cabos e o transformador. A Companhia deve reativá-lo até a noite desta quinta, com prazo de normalização de até 48h.

Na quarta-feira (08) foi registrada uma tentativa de furto na captação do Açude Dourado, em Currais Novos. Os criminosos chegaram a arrombar o portão da estrutura, mas não finalizaram o furto, deixando no local equipamentos que seriam utilizados para subtrair cabos ou outros materiais.

As cidades de Riachuelo, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos, Lajes e Pedra Preta, além da comunidade Cachoeira do Sapo (Riachuelo), tiveram o abastecimento suspenso na terça-feira (07). A situação foi provocada pela ação de criminosos, que furtaram cabos e equipamentos da Estação de Bombeamento 3, da Adutora Sertão Central durante a madrugada.

A Estação de Bombeamento da Adutora Monsenhor Expedito, cidade de Serra Caiada, foi o alvo dos criminosos no domingo (05). A ação suspendeu a distribuição de água nas cidades Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Tangará. O sistema foi religado no mesmo dia.

A Caern vem trabalhando para restabelecer o abastecimento no menor prazo possível. Também está providenciando as medidas na área policial, a fim de promover a investigação e o combate a esse tipo de crime. Além de adoção de outras medidas como reforço em segurança, substituição de cabos de cobre por alumínio, sem valor de revenda, assim como, está sendo investigada a interceptação de material.

“Envidaremos esforços junto ao Governo do Estado e entidades da sociedade civil, para, juntos, tentarmos mitigar e até mesmo eliminar essas ocorrências, observando que o abastecimento de água é um serviço essencial para a população”, conclui o Diretor-Presidente da Caern, Roberto Linhares.