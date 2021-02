Furto de equipamentos em poço deixa quatro comunidades sem água em Baraúna

Quatro comunidades da zona rural do município de Baraúna estão com o abastecimento suspenso, por causa de um furto de equipamentos elétricos do poço localizado em Juremal. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) já está tomando as providências para recuperar o equipamento e restabelecer o fornecimento. As comunidades atingidas são Juremal, Campestre, Primavera, Vertentes e adjacências.

A Caern espera concluir o serviço de manutenção até a tarde deste domingo (28). Após restabelecido o funcionamento do poço, será necessário aguardar até 48 para a completa normalização do abastecimento. Nesse intervalo, recomenda que a população faça o uso racional da água.