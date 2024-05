Furto de equipamentos deixa quatro cidades sem água no Rio Grande do Norte

A ação de vândalos deixou as cidades de Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte e Caiçara do Norte, na Região do Mato Grande, com o abastecimento parado nesta quarta-feira 1. Segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), foram roubados equipamentos de dois poços do sistema do Açude Boqueirão no início da manhã.

Ainda de acordo com a Caern, a previsão é que o abastecimento de água seja restabelecido apenas no sábado 4. Após a retomada do abastecimento, será necessário aguardar um prazo de até 72 horas para a completa normalização do serviço.