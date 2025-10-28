Furacão pode causar catástrofe na Jamaica

O furacão Melissa, de categoria 5, deve tocar o solo na Jamaica ainda nesta terça-feira (28), segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O Melissa já provocou três mortes na Jamaica antes mesmo de chegar à ilha por conta de tempestades causadas pelo furacão. Ao todo, sete mortes na região do Caribe já são atribuídas ao fenômeno.

O governo jamaicano ordenou evacuações e abriu cerca de 900 abrigos por todo o país. O nível do mar deve subir até 4 metros em algumas áreas da ilha.

Um voo do 53º Esquadrão de Reconhecimento Climático dos EUA sobrevoou o olho do furacão Melissa na segunda-feira. Veja aqui.

Entenda o que é um furacão de categoria 5 e o estrago que ele pode causar.

O furacão Melissa, que se aproxima da Jamaica, ganhou força e está classificado categoria 5. Essa é a maior na escala utilizada para medir a intensidade de furacões. Segundo as autoridades, esse deve ser o furacão mais forte já visto na história do país.

O fenômeno ganhou força nas últimas horas e atingiu ventos “catastróficos” de 280 km/h, afirmou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em boletim divulgado às 6h do horário de Brasília.

➡️ O furacão deve tocar o solo do país nas próximas horas.

Três pessoas já morreram no país por conta de tempestades prévias à chegada do furacão. Segundo a Cruz Vermelha, ao menos 1,5 milhão de pessoas devem ser impactadas pela passagem do Melissa na ilha —metade da população da Jamaica.

Escala Saffir-Simpson

Assim como acontece com os terremotos, uma escala é utilizada para medir a intensidade dos furacões.

Chamada de escala Saffir-Simpson, a classificação se baseia em um modelo criado nos anos 1970 pelo Herbert Saffir e pelo meteorologista Robert Simpson, nos Estados Unidos.

A gradação vai de 1 a 5 e é baseada na velocidade máxima sustentada do vento de um furacão. De acordo com a Centro Nacional de Furacões, a classificação não leva em consideração outros perigos como tempestades, inundações e tornados.

A escala também estima danos potenciais às propriedades. Embora todos os furacões produzam ventos potencialmente fatais, os classificados acima da categoria 3 são conhecidos como grandes furacões.

🌪️Grandes furacões podem causar danos devastadores a catastróficos além de perdas significativas de vidas devido à força de seus ventos.