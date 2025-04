Funeral do Papa Francisco: a cobertura da mídia do Vaticano

Vatican News

Um evento que atrai o mundo inteiro para abraçar o Papa, com uma memória coletiva que precisa voltar em 20 anos para encontrar um evento semelhante com a missa das exéquias de João Paulo II em 8 de abril de 2005. Mas, acima de tudo, um evento único para a mídia contemporânea, que nunca antes havia documentado a trasladação dos restos mortais de um Pontífice do Vaticano para outro local de sepultamento. Isso é o que será realizado neste sábado, 26 de abril, a partir das 10h, quando a Rádio Vaticano – Vatican News irá acompanhar a longa transmissão ao vivo da missa das exéquias do Papa Francisco e o cortejo fúnebre que irá acompanhar o caixão da Basílica de São Pedro até aquela de Santa Maria Maior, onde o sepultamento será realizado de acordo com as disposições do próprio Papa.

A cobertura por idiomas

Para permitir a maior oportunidade possível de acompanhar esse evento, a mídia do Vaticano preparou transmissões ao vivo em 15 idiomas: além de dois canais em português – aquele falado no Brasil e outro do português adotado em outros países, a cobertura também será em italiano, inglês, espanhol, francês, alemão, polonês, vietnamita, chinês e árabe; incluindo 4 línguas de sinais (italiano, espanhol, francês, americano). As imagens para TV estarão a cargo do Centro Televisivo Vaticano – Vatican Media, tanto aéreas como terrestres e irão cobrir a área da Praça São Pedro e todo o percurso do cortejo fúnebre do Papa até a Basílica de Santa Maria Maior. Em nível editorial, a produção de notícias – escritas e gravadas e com reportagens de aprofundamento – será oferecida em 56 idiomas, os mesmos que compõem o sistema de informações da Rádio Vaticano, do Vatican News e do jornal vaticano L’Osservatore Romano.

Canais e plataformas da transmissão ao vivo

Em detalhes, a missa das exéquias e o cortejo fúnebre deste sábado, 26 de abril, poderá ser acompanhado através dos seguintes canais:

– Portal Vatican News (www.vaticannews. va)

– Vatican News no YouTube, como aquele em português

– Rádio web da Rádio Vaticano em 11 idiomas, como o português

– por ondas curtas em português para a África, inglês e francês

– Facebook com cobertura ao vivo em português, italiano, inglês, francês, espanhol e alemão

– Instagram com cobertura ao vivo em português, italiano e alemão

A cobertura em italiano

Serão três os estúdios para a cobertura ao vivo em italiano: dois instalados na Praça de São Pedro e um fora da Basílica de Santa Maria Maior. As transmissões via rádio e TV irão começar pelo estúdio instalado no Braço de Carlo Magno, no Vaticano, por volta das 8h10 do horário local (3h10 no horário de Brasília). Por volta das 9h30 na Itália (4h30 no horário de Brasília), a linha irá mudar para o estúdio central do Palazzo Pio, edíficio onde está instalada a Rádio Vaticano – Vatican News, para a cobertura da Missa das Exéquias que irá começar às 10h locais (5h no horário de Brasília). A linha também será compartilhada com o estúdio de Santa Maria Maior, que também irá oferecer cobertura ao vivo das orações e da espera dos fiéis desde a manhã. As frequências usadas para a transmissão ao vivo em italiano são:

– 103,8 FM para a cidade de Roma

– 105 FM para Roma e província

– Rádio digital DAB+ (para informações www.digitalradio.it)

– Canal de TV 733 da área de Roma