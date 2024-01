Fundase tem projeto contemplado pelo TJRN para implantar sala audiovisual

O Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino – Casef Padre João Maria, localizado em Natal, vai ganhar um espaço de leitura com recursos audiovisuais. O projeto Biblioteca Viva foi contemplado em edital do 1º Juizado Especial Criminal e de Trânsito da Comarca de Natal/RN e está apto a receber benefício derivado de transações penais, na modalidade prestação pecuniária.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entregou o alvará judicial à Fundação de Atendimento Socioedutivo do Rio Grande do Norte (Fundase/RN) em audiência realizada no Fórum Miguel Seabra, nesta última sexta-feira (26).

O projeto vencedor da Fundase tem orçamento de R$ 30 mil e inclui aquisição de itens como livros, equipamentos multimídia, estantes, armários, mesa, cadeiras e puffs, além da contratação de pedagogo/a mediador/a. A intenção é montar um espaço adequado no Casef Pe. João Maria para garantir o acesso de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ao direito constitucional da educação e da cultura, cultivando o hábito da leitura.

A iniciativa tem no plano de ação cinco encontros com duração estimada de 40 minutos, cada, com exceção do último, com 120 minutos, totalizando uma carga horária de 320 minutos. O conjunto de atividades abrange avaliação diagnóstica, com as oficinas de leitura para as adolescentes que estejam aptas a participar do projeto.

Na primeira etapa, pretende-se introduzir o universo da leitura e contação de histórias, mapeando se as adolescentes sabem ler e escrever (para adaptar as próximas etapas do projeto), explorando os elementos textuais e visuais presentes nos livros, expressão escrita, oral e gestual. Haverá ainda oficinas de rima, poema, conto e reconto – atividade e ferramenta pedagógica que se propõe a reconstruir a história contada a partir da compreensão da ouvinte, podendo ser por meio de escrita e/ou de expressão artística (desenho, música, pinturas, teatro, etc.).

Durante a entrega dos alvarás, o juiz titular do Juizado Especial, Agenor Fernandes, buscou sugestões dos proponentes para melhoria do edital, como novas categorias. Também tirou dúvidas em relação à prestação de contas dos projetos, frisando “que os gastos da entidade e da pessoa física não devem se misturar”, evitando assim “problemas graves”.

O juiz falou ainda da importância dos diversos projetos vencedores. Ele destacou, por exemplo, o trabalho com pessoas em situação de rua. Na área da segurança, também ressaltou a defesa das vítimas de crimes e suas famílias: “a preocupação não deve ficar somente naqueles que praticam o crime, mas também naqueles que o sofrem”.

Veja projetos contemplados pelo edital:

1. Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN) – “Projeto para Aquisição de Drone para o Departamento de Operações Táticas (DOT) da Polícia Penal do Rio Grande do Norte (PPRN)”;

2. 4º Batalhão da PMRN – Projeto de Reaparelhamento Tecnológico do 4º Batalhão de Polícia Militar;

3. Chuveiro Solidário Assistencial – “Projeto para compra de uma kombi para apoio logístico às ações do chuveiro solidário Natal/RN”;

4. Comunidade Acolhedora Terapêutica Evangélica Dorcas – “Projeto para compra de materiais de construção para reforma e melhor acomodação das internas da comunidade acolhedora terapêutica evangélica Dorcas”;

5. Centro de Convivência Dom Nivaldo Monte – CCDNM – “Rioma – Plantando Raízes”;

6. Caixa Escolar da Escola Estadual Myriam Coeli – ““Robô-Myriam: Despertando a Inovação”;

7. Associação Brasileira Feminina de Bodyboarding – “Projeto Motivar”;

8. Fundação de Atendimento Socieducativo dDo Estado Do Rio Grande Do Norte – Fundase/RN – “Biblioteca Viva”;

9. Lar do Ancião Evangélico – “Aquisição de bens para o conforto e bem-estar dos idosos no Lar do Ancião Evangélico”;

10. Fundação Fé e Alegria do Brasil – “Fundação Fé e Alegria Do Brasil – “Viva a Melhor Idade”;

11. Centro Espírita e Assistencial Alvorada Cristã – CEAAC – “Projeto Luz do Sol”;

12. Associação Vivei – “Equipando Para Servir”.