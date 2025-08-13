Fundase apresenta plano de manutenção e novas contratações

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase/RN) se reuniu com os promotores da Infância e da Juventude Izabelita Garcia e Marcus Aurélio Barros e apresentou plano de manutenção predial das unidades socioeducativas do estado.

Também foram repassadas informações sobre os processos de contratação de empresas terceirizadas responsáveis por serviços como limpeza, lavanderia, copa e transporte.

No encontro, realizado na tarde da terça-feira (7) na sede da Fundase, o Núcleo de Infraestrutura compartilhou orçamento elaborado para serviços que incluem revisão de coberturas e de sistemas elétricos, hidrossanitários e de combate a incêndios; além da recuperação de revestimentos em paredes, pintura e controle da vegetação. A Fundase destacou que essas ações não inviabilizam projetos de reforma mais amplos.

Também foram apresentadas outras medidas adotadas, como a construção de uma sala multiuso no Casep Seridó, com recursos provenientes de penas pecuniárias.

Como encaminhamento, foi proposta uma reunião entre o setor de infraestrutura da Fundase, promotores e analistas de engenharia da Central de Apoio Técnico Especializado (Cate), com o objetivo de alinhar uma estratégia conjunta de ação.

A reunião abordou ainda a retomada de contratos com empresas terceirizadas.

A Gerência de Logística e Suprimentos informou que há processos de licitação em curso e adesão a atas de registro de preços para viabilizar, com agilidade, a contratação de profissionais de apoio, como motoristas (para complemento de escalas) e auxiliares de serviços gerais (ASG).