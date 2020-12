Fundação José Augusto (FJA) divulga resultados de seis editais da Lei Aldir Blanc

Aguardados com ansiedade pela classe artística potiguar, foram publicados pela Fundação José Augusto os resultados de cinco editais da Lei Aldir Blanc: Fomento à cultura Potiguar, que engloba oito subgrupos (música, teatro, dança, circo, rádios comunitárias, arte urbana, artes visuais e audiovisual); Auxílio à Publicações de Livros, Revistas e Reportagens Culturais; Cultura Popular e Tradição; Microprojetos Culturais; Culturas Integradas e Economia Criativa e Projetos Culturais Referentes à Diversidade.

Ainda resta a divulgação dos editais: Projetos Editoriais e Propostas de Aquisição de Livros; Apoio aos Municípios Potiguares (Ecos do Elefante); Saberes, Sabores e Fazeres (gastronomia) e Formação e Pesquisa.

Em Mossoró, o edital nº 006, resultado das “sobras” do primeiro lançado e que deixou de ter inscritos em várias categorias, também continua sendo muito aguardado pelos artistas mossoroenses.

No edital da FJA, projetos mossoroenses foram contemplados em todas as áreas e podem ser conferidos no link abaixo.

http://www.cultura.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=12936&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Editais+Culturais