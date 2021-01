Fundação José Augusto anuncia retomada dos pagamentos da Lei Aldir Blanc nesta quarta-feira (27)

A Fundação José Augusto (FJA) anunciou através das suas redes sociais o retorno nesta quarta-feira (27) do pagamento do Auxílio Emergencial aos contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc cujas premiações estavam pendentes.

Segundo a nota, na retomada dos pagamentos estão incluídas as ordens bancárias devolvidas devido a problemas identificados nas contas dos proponentes além da emissão de ordens bancárias que não foram processadas dentro do exercício de 2020.

A conclusão dos pagamentos, no entanto, segundo a FJA, incluindo dos proponentes que ficaram no Cadastro de Reserva, está sujeita à abertura oficial do orçamento 2021, que não depende da Fundação.

“A instituição estará atenta compreendendo o esforço do conjunto do Governo no sentido da agilização. As novas etapas serão devidamente comunicadas à sociedade e a cada interessado que deverá ficar atento aos seus celulares e e-mails”, informa Crispiniano Neto, presidente da instituição.