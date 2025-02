Funcionários de multinacional do setor de energia eólica são suspeitos de desviar R$ 350 mil da empresa em Natal

A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (4) mandados de busca e apreensão contra dois homens, de 35 e 42 anos. Eles são suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro. As diligências foram realizadas nos bairros Capim Macio e Cidade Alta.

De acordo com a Polícia Civil, eles teriam desviados R$ 350 mil de uma multinacional do setor de energia eólica na qual trabalhavam. As investigações apontaram que eles teriam tentado sacar indevidamente valores da conta comercial da empresa, utilizando cheques em branco com assinaturas falsificadas de um dos sócios.

A Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) foi acionada em 15 de janeiro de 2025 e iniciou as apurações. Durante as investigações, foi constatado que os cheques apresentados não haviam sido assinados pelo sócio da empresa, que, na época, estavam em viagem internacional.

O modus operandi dos investigados consistia em realizar diversos saques fracionados da conta empresarial e, posteriormente, repartir os valores em espécie entre si. Segundo a empresa lesada, foram efetuados mais de 32 saques fraudulentos.

Durante a operação, também foi cumprida uma ordem de sequestro de um veículo de luxo, avaliado em aproximadamente meio milhão de reais.