Funcionários de banco são investigados por fraude que desviou mais de 12,5 milhões de pontos em programa de milhas

Três funcionários de um banco público são investigados no Rio Grande do Norte por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil eles faziam parte de um esquema criminoso que teria desviado mais de 12,5 milhões de pontos do programa de milhas da instituição financeira.

A Operação Pouco Forçado, comandada pela Delegacia Especializada no Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Deccor), cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (24).

Segundo os investigadores, o esquema envolvia a inserção de dados falsos em sistemas informatizados de um banco público. Aproveitando as funções públicas que exerciam, os suspeitos fraudaram o sistema de pagamento de planos de previdência, vinculando-os indevidamente a cartões de crédito deles e de familiares.

“Os valores lançados nos cartões ultrapassavam os limites disponíveis, resultando no estorno das transações por insuficiência de saldo. Apesar disso, os pontos gerados pelo programa de fidelidade eram mantidos e creditados normalmente nas contas dos envolvidos”, informou a polícia.

Os pontos eram posteriormente convertidos em dinheiro, bens e passagens aéreas, principalmente internacionais.

“O esquema criminoso desviou mais de 12,5 milhões de pontos do programa de relacionamento da instituição financeira, causando prejuízo relevante e caracterizando enriquecimento ilícito dos investigados”. disse a corporação.

Agência Brasil