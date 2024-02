Fugitivos de Mossoró fizeram família refém na sexta (16) à noite, diz polícia

A casa invadida pelos foragidos fica na área rural da cidade, ao final de uma rua voltada para uma região de mata. De acordo com as informações repassadas pela vítima às autoridades, os dois chegaram pelo mato, por volta de 19h30, e saíram por volta de 00h30 deste sábado (17).

Segundo histórico do relato ao qual a CNN teve acesso, os dois estavam de boné, um de calça azul claro com número (característica do presídio) e tênis azul com passador, um de camisa escura e o outro camisa clara.

“Estavam fedendo muito e com aparência suja”, contou a vítima.

De acordo com o relatório, os fugitivos não pediram dinheiro, mas por comida e celulares. Quando saíram do local, eles teriam levado ovo cozido e outros alimentos em uma sacola plástica, além de dois aparelhos telefônicos e carregadores.

Veja o complemento do relatório:

Mandaram abrir as redes sociais e televisão para ver notícias relatando a fuga;

Fizeram muitas ligações pelo WhatsApp, alguns números com DDD 21 e o interlocutor tinha sotaque e mencionou que estava no RJ;

Perguntavam a todo momento a localização e demonstravam desconhecimento do lugar onde estavam; vítima informou que estavam muito perto da Penitenciária Federal de Mossoró;

Perguntaram como chegava ao Ceará;

Perguntaram se estava longe do litoral;

Perguntaram se tinha muito ponto de bloqueio na rua; vítima falou que perto de Mossoró tinha;

Não levaram nem o carro e nem a moto da vítima.

Os investigadores acreditam que a recaptura de Rogério Mendonça e Deibson Nascimento está próxima. Na quinta-feira foram encontradas pegadas e roupas no meio da mata em um rastro possivelmente de fuga.

O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, disse acreditar que ambos estão em um raio de 15 km de distância da Penitenciária de Mossoró (RN), unidade onde ocorreu a primeira fuga desde que o Sistema Penitenciário Federal (SPF) foi implementado no Brasil, em 2006.

Os fugitivos conseguiram escapar, pela primeira vez na história do país, de um presídio de segurança máxima. A fuga ocorreu na última quarta-feira (14).