Fugitivo da Cadeia de Mossoró é baleado e preso após confronto com a PM em Nova Cruz

Um dos fugitivos da Cadeia Pública de Mossoró foi preso após trocar tiros com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira 7, no município de Nova Cruz, no Agreste. O foragido, identificado como Joab Frazão de Lima, foi localizado nas proximidades de um lixão da cidade. A ação foi realizada por equipes do 8º Batalhão da PM.

Durante a abordagem, ele reagiu à presença dos policiais e houve troca de tiros. Joab foi baleado, socorrido e levado ao Hospital de Nova Cruz, sendo posteriormente transferido para o Hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim.

Com ele, a PM apreendeu uma arma de fogo e uma motocicleta com registro de roubo. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Cruz, onde a ocorrência foi registrada.

Joab Frazão de Lima é um dos criminosos que fugiram da unidade prisional de segurança máxima de Mossoró, no dia 24 de junho, episódio que ganhou repercussão nacional.

Ele cumpria pena por dois crimes de furto. A primeira prisão foi no ano de 2018. Entrou e saiu do sistema penitenciário algumas vezes por decisões judiciais, mas estava preso desde 30 de agosto de 2023.