Fufuca é afastado do PP após se recusar a deixar ministério dos Esportes

O ministro do Esporte, André Fufuca, foi afastado do comando do diretório do Progressistas (PP) no Maranhão e da vice-presidência nacional do partido após decidir permanecer no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi anunciada nesta quarta-feira 8 pelo senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP.

Segundo Ciro Nogueira, “diante da decisão de desobedecer a orientação da Executiva Nacional do partido e permanecer no Ministério do Esporte, o ministro André Fufuca fica, a partir de agora, afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido”.

“implorar” por apoio partidário e aposta em divisões internas das siglas para fortalecer palanques estaduais em 2026. Mesmo com o ultimato de PP e União Brasil, que exigiram a saída de Fufuca e de Celso Sabino (Turismo), o governo não indicou mudanças no primeiro escalão.

Em reunião ministerial em agosto, Lula disse não ter relação pessoal com o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e criticou Ciro Nogueira, afirmando que o senador tenta se viabilizar como candidato a vice em uma eventual chapa presidencial com Tarcísio de Freitas.

O presidente também reclamou que ministros ligados às legendas não o defendem publicamente em eventos partidários e declarou que poderiam deixar o governo caso desejassem.