Fuern publica aditivos ao edital do concurso para cargos efetivos

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern) torna público aditivos aos editais que regem a realização de Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargo efetivos de técnicos-administrativos e docentes efetivos.

Alterou-se o conteúdo programático para os cargos de advogado, no que diz respeito à disciplina de Direito Constitucional; e para os cargos de Agente Técnico Administrativo, Agente Técnico Especializado, Técnico de Nível Superior, Agente Técnico Instrutor de Língua de Sinais, Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais e Instrutor Musical, pode-se observar acréscimo da legislação antirracista e de promoção da igualdade racial (Lei Federal nº 12.288/2010 e Lei Federal nº 7.716/1989).

No edital para provimento de cargo de professor, tem-se agora que “a Prova Escrita será realizada simultaneamente por todos os candidatos inscritos na data provável conforme cronograma (Anexo V), no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min, na cidade de Mossoró/RN, e consistirá de dissertação (máximo de 15 laudas, em que será considerada lauda apenas a frente da folha) sobre 1 (um) ponto sorteado”. Além disso, houve mudanças quanto ao cargo de docente de pedagogia.

O concurso público será realizado e coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, juntamente com a Comissão Central de Concurso – CCC – Uern.

Das 106 vagas oferecidas, 66 são para docentes e 40 para técnicos. A seleção de técnicos contempla vagas em áreas específicas com cargos de nível superior e médio.

As inscrições podem ser feitas até 06 de março de 2024, através do site do IDECAN, no endereço: www.idecan.org.br.

De acordo o cronograma, as provas objetivas para os cargos de técnicos de nível médio e nível superior e as provas discursivas para o cargo de docente serão aplicadas no dia 21 de abril.

Confira os aditivos:

ADITIVO 02- EDITAL ADVOGADO

ADITIVO 02- EDITAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ADITIVO 02- EDITAL MAGISTÉRIO

ADITIVO 02- EDITAL TÉCNICO