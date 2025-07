Frustrado, Abel “abandona” coletiva após derrota do Palmeiras em clássico

Abalado, o treinador disse que está desiludido e, após procurar palavras por alguns segundos, simplesmente deixou a mesa em que atendia à imprensa após a partida.

“Jogos de três em três dias, jogos às 21h30, daqui dois ou três dias vamos jogar outra vez. Vamos arranjar soluções ‘de dentro’. Se vierem jogadores, bem, se não vierem, como sempre fizemos, arranjaremos soluções”, disse o treinador antes de afirmar que está triste e deixar a coletiva.

Anteriormente, ainda falando sobre calendário e reforços, Abel deu uma declaração enigmática, dizendo “o problema é que os nossos adversários não estão dentro do Palmeiras”.

Derrota do Palmeiras para o Corinthians

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O grande destaque da partida foi o atacante Memphis Depay, que garantiu a vitória corintiana e foi às redes pela primeira vez em um clássico com as cores alvinegras.

O Dérbi foi marcado pelo equilíbrio em Itaquera. Os dois times tiveram oportunidades de inaugurar o marcador no primeiro tempo, mas desperdiçaram as oportunidades. Se o Corinthians desperdiçou uma penalidade, com defesa de Weverton em cobrança de Yuri Alberto. Do outro lado o zagueiro André Ramalho salvou uma finalização de Giay em cima da linha.

Na etapa final, quando o empate se desenhava, o Corinthians garantiu a vitória com Memphis, que aproveitou cruzamento preciso de Matheuzinho e balançou as redes.

Com o triunfo, o Corinthians precisa de um simples empate no segundo clássico da eliminatória. Uma vitória palmeirense pelo placar mínimo, por sua vez, levaria o confronto para as penalidades máximas.

O duelo da volta entre os rivais está marcado está marcado para o dia 6 de agosto (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.