Frota do SAMU/RN recebe reforço de 25 ambulâncias em 2025

Os serviços de urgência da saúde pública potiguar estão recebendo um importante reforço em 2025. Com a chegada de 15 novas ambulâncias nesse final de semana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio Grande do Norte (SAMU RN) chega a 25 novos carros incorporados à frota este ano.

A nova remessa disponibilizada pelo Ministério da Saúde, que foi buscada na Bahia pela equipe do serviço, será utilizada para expandir a área de cobertura do SAMU RN, que atende 165 municípios potiguares – Natal e Mossoró possuem serviços próprios.

As outras dez ambulâncias serão destinadas à renovação da frota do SAMU RN, com previsão de entrada em circulação em breve.

Blog Bruno Barreto