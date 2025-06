Frota de veículos elétricos do RN cresce 607% nos últimos três anos e meio

A frota de veículos movidos a motor elétrico no Rio Grande do Norte cresceu 607% nos últimos três anos e meio. O número foi confirmado por um levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran), que analisou a evolução desses veículos no período de 2022 (427 unidades) até o início de junho deste ano (3.017 unidades).

O estudo, elaborado pelo Setor de Estatística do Detran, verificou a ampliação da frota de elétricos a partir de 2022, quando o Estado contava com apenas 427 veículos dessa categoria. Já em 2023, o crescimento em relação ao ano anterior chegou a 110%, elevando o número para 894 veículos elétricos. Em 2024, o aumento foi ainda mais expressivo, alcançando 174% na comparação com 2023, com um total de 2.447 automóveis elétricos registrados.

Somente nos primeiros cinco meses de 2025, a frota de elétricos já aumentou 24% em relação ao ano anterior, totalizando 3.017 veículos cadastrados no banco de dados do Detran.

O município de Natal concentra a maior parte dessa frota. 52,5% dos veículos elétricos do estado estão registrados na capital, o que representa 1.583 automóveis.

O crescimento se torna mais relevante quando somados os veículos da categoria híbrida, que combinam um sistema de propulsão elétrico com um motor a combustão (gasolina, diesel ou etanol).

No segmento dos híbridos, o aumento no período de 2022 a junho de 2025 foi de 216%, passando de 916 veículos para uma frota de 2.891 automóveis. Natal também lidera nesse segmento, concentrando 57,5% da frota estadual, com 1.662 veículos híbridos.

Considerando o total de veículos elétricos e híbridos no Rio Grande do Norte, o crescimento registrado foi de 340% no período analisado, saltando de 1.343 unidades em 2022 para 5.908 em junho de 2025. A capital potiguar é responsável por 55% desse total, com 3.245 veículos em circulação.

No tocante aos veículos elétricos, os proprietários contam com um benefício fiscal concedido pelo Governo do Estado. No caso, trata-se da redução na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Enquanto os veículos movidos a motor a combustão pagam 3% sobre o valor venal, os elétricos pagam 50% dessa alíquota, ou seja, 1,5%. Em 2025, a alíquota é de 0,5%; em 2026, passa para 1%; e, a partir de 2027, atinge o percentual definitivo de 1,5%.

Já as taxas de licenciamento veicular e de bombeiros permanecem com os mesmos valores: R$ 90,00 e R$ 25,00, respectivamente.