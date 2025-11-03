Fronteira Cerrado: ativistas pedem mesma prioridade dada à Amazônia

Enquanto o mundo se prepara para a 30ª Conferência da ONU para Mudanças Climáticas (COP30) em Belém (PA), ativistas, cientistas e ambientalistas clamam para que o Cerrado seja igualado em importância política à Floresta Amazônica, devido ao serviço que o bioma presta à sociedade. Chamado de “berços das águas”, ele abriga as nascentes de oito das 12 bacias hidrográficas do Brasil.

Uma série de pesquisas têm sustentado que o bioma é central para enfrentar as mudanças do clima pelo seu potencial de armazenar água, insumo cada vez mais ameaçado frente às secas prolongadas provocadas pelo aquecimento da Terra. Estima-se que 40% da água potável do país venha do Cerrado.

Ao derrubar as árvores nativas do bioma, o desmatamento – impulsionado pelo agronegócio – estaria contribuindo para aprofundar a redução das vazões no Cerrado, bioma que ocupa 23,3% do território nacional.

Esse efeito é causado especialmente porque essa vegetação ajuda a abastecer os lençóis freáticos. Também conhecido como “floresta invertida”, o Cerrado possui espécies com raízes de até 15 metros de profundidade, que levam a água da chuva para os gigantescos aquíferos subterrâneos.

Para investigar o tema, a Agência Brasil conheceu um dos epicentros da fronteira agrícola brasileira, o município de Balsas, no extremo sul do Maranhão (MA), onde o crescimento econômico movido pelo agronegócio convive com altas taxas de desmatamento. A reportagem abriu a série especial Fronteira Cerrado.

A Agência Nacional de Águas (ANA) já reconhece que, até 2040, o Brasil pode perder até 40% da água em regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste. Uma redução substancial da vazão das águas dos rios e nascentes pode trazer graves consequências, como inflação de alimentos e da energia elétrica, além de racionamentos de água e queda da produtividade agrícola.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Mais desmatamento, menos vazão nos rios

Uma das principais pesquisas sobre as águas do Cerrado, publicada neste ano, analisou as seis principais bacias hidrográficas do bioma a partir de dados da vazão de diversos rios, entre 1970 e 2021, fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA), além de analisar dados do MapBiomas de áreas desmatadas entre 1985 e 2022.

Por meio dessa análise, a Ambiental Media calculou que o Cerrado perdeu 27% da vazão mínima na média das seis principais bacias em comparação à década de 1970 – o equivalente a 30 piscinas olímpicas de água a cada minuto.

Agência Brasil